Британський парламент завдав удару по рідкісних металах, від яких Москва залежить від Лондона.

Уряд Великобританії ввів нові санкції щодо Російської Федерації та Білорусі. Торгові обмеження завдадуть шкоди розміром у 2,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

У Лондоні очікують, що нові санкції призведуть до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повних або часткових імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, складе майже 5 мільярдів доларів.

При цьому нові імпортні мита охоплять товари на суму 1,73 мільярда доларів, включаючи платину і паладій, від яких залежить Росія. Крім того, передбачена заборона на експорт хімікатів, пластмас, гуми та важкого машинного обладнання на суму понад 308 мільйонів доларів.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб перешкодити цілям Путіна в Україні і зупинити його незаконне вторгнення. Цей далекоглядний пакет санкцій завдасть подальшого збитку російській військовій машині. Це частина ширших скоординованих зусиль багатьох країн, які налякані поведінкою Росії та мають на меті застосувати нашу економічну міць, щоб переконати Путіна змінити курс", - заявила держсекретар з питань міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшло і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

8 травня у Білому домі оприлюднили новий пакет санкцій проти РФ. США ввели обмеження проти Першого каналу, "Росії 1" і НТВ. Санкції забороняють американським компаніям розміщувати на них рекламу і надавати їм обладнання.

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