Дмитро Пєсков заявив, що нові антиросійські обмеження важко піддаються поясненню.

Російська Федерація знову пригрозила відповіддю на тлі нових санкцій США, під які потрапили "дочки" президента РФ Володимира Путіна. В Кремлі заявили, що такі дії Заходу не піддаються поясненню.

Відповідну заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

"Реакція, як і на всі інші санкції. Ми, звичайно, вважаємо, що, по-перше, самі по собі ці санкції — це продовження такої абсолютно лінії на введення різних рестрикцій. Але в будь-якому випадку тривала лінія на застосування якихось рестрикцій до членів сімей, ну, це говорить саме за себе. Навряд чи подібні кроки, подібні підходи потребують якоїсь оцінки. Це те, що важко зрозуміти і пояснити. Але, на жаль, ось з такими опонентами нам доводиться мати справу", - заявив Пєсков

При цьому він знову пригрозив відповіддю і заявив, що РФ це зробить так, "як вважатиме за необхідне".

Як раніше повідомляв УНІАН, США ввели новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він торкнувся банківського сектора країни-агресора і приватних осіб, включаючи дочок Володимира Путіна.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що потрібен дійсно "болючий" пакет санкцій проти РФ для запобігання нової кривавої хвилі на Донбасі.

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