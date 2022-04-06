РФ сподівається на продовження діалогу з Україною в рамках переговорного процесу.

У Кремлі заявили, що так зване відведення підрозділів армії РФ з Київської області - це "жест доброї волі".

Про це він заявив речник Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, цитує "РИА Новости".

Як зазначив представник Кремля, російська влади сподівається на продовження діалогу з Україною в межах переговорного процесу.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Ми можемо ухвалити серйозні рішення під час переговорів, тому президент Путін наказав нашим військам піти з регіону", – заявив Пєсков.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня Російська Федерація заявила про відведення окремих підрозділів з Київської і Чернігівської областей.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

Заступник очільника українського Міноборони Ганна Маляр 2 квітня увечері розповіла, що всю Київщину було звільнено від ворога. На звільнених територіях знайшли сотні трупів мирних жителів з ознаками катувань.

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