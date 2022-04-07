Сума заблокованих активів РФ зросла на 30%

Швейцарія вже заблокувала активи на суму в 7,5 мільярда швейцарських франків, які належали громадянам та компаніям Російської Федерації. Всього в країні налічують від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків російських активів.

Про це пише Bloomberg

За словами представника Державного секретаріату з економіки Ервіна Боллінгера, сума заблокованих активів РФ зросла на 30% у порівнянні з 24 березня. Тоді заблокували російські активи тільки на 5,75 мільярда франків. Тепер же ця сума досягла 7,5 мільярда швейцарських франків або 8 мільярдів доларів.

"Російські активи у Швейцарії складають від 150 до 200 мільярдів Швейцарських франків. Дозвольте мені прояснити, що не кожен росіянин тут під санкціями", - заявив Боллінгер.

При цьому він вказав, що в санкційних списках близько 900 осіб, але "дуже небагато" з них мають нерухомість у Швейцарії, а ще менше є платниками податків – не більше 100.

Як раніше повідомляв УНІАН, США ввели новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він торкнувся банківського сектора країни-агресора і приватних осіб, включаючи дочок Володимира Путіна.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що потрібен дійсно "болючий" пакет санкцій проти РФ для запобігання нової кривавої хвилі на Донбасі.

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