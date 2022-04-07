Росії знадобиться знайти додаткові кошти, які не передбачені в бюджеті.

Росія зіткнулася з серйозними проблеми при виконанні державного військового замовлення. Введені проти РФ санкції провокують інфляцію, яка "з'їдає" гроші, виділені на виробництво зброї. А додаткові кошти в бюджеті не передбачені.

Відповідною інформацією поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй офіційній сторінці на Facebook. Дані були отримані з доповіді влади Російської Федерації щодо основних проблем в процесі виконання державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

У тексті документа сказано, що інфляція, яка виникла через санкції, сильно заважає виробництву зброї. Щоб уникнути підвищення цін, зафіксованих у держзамовленні, влада РФ дозволила укладати контракти з єдиним постачальником. Однак результат такого рішення виявився передбачуваний — вартість виконання робіт все одно зросла через вагоме подорожчання матеріалів і комплектуючих. Міноборони РФ продовжує наполягати на фіксації ціни, через що "єдиний виконавець" зазнає збитків.

Станом на початок квітня виконання держзамовлення МО РФ під великим питанням через брак коштів і неузгодженість дій між урядом і виробниками. У ГУР підкреслюють, що це наслідок санкцій проти Росії і, зокрема, її військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, ще з середини березня в РФ почався цілодобовий випуск ракет і боєприпасів. Однак вищеописані проблеми повинні обов'язково вплинути на виробництво.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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