Арештована нерухомість оцінюється в більш ніж 100 мільйонів євро

Влада Італії продовжує заарештовувати нерухомість російських олігархів, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Цього разу під арешт потрапила нерухомість мільярдера з РФ Олексія Мордашова.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що італійські правоохоронці наклали арешт на "житловий комплекс нерухомості" в місті Олбія на Сардинії. Нерухомість оцінюється приблизно в 105 мільйонів євро.

Довідка УНІАН. Олексій Мордашов - російський бізнесмен, голова ради директорів і генеральний директор "Северсталі", гендиректор" Севергрупп", голова ради директорів ПАТ" Силові машини", член ради директорів Nord Gold N. V. і голова ради директорів "Свеза". Крім того, йому належать 32% німецької туристичної компанії TUI Group.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олексій Мордашов потрапив до списку санкцій ЄС через війну в Україні. У зв'язку з цим італійська влада вже заарештувала його яхту "леді М" вартістю 65 мільйонів євро.

Під арешт в Італії раніше потрапило також майно Павла Авена. Фінансова поліція заарештувала віллу вартістю понад 4 мільйони євро.

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