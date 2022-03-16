Вартість арештованого майна становить понад 4 мільйони євро.

Ще одному російському олігарху не пощастило з майном в Італії. Фінансова поліція заарештувала віллу Петра Авена вартістю понад 4 мільйони євро.

Про це повідомляє la Repubblica.

Відзначається, що під арешт потрапив комплекс, який знаходиться в курортному містечку Порто Рафаель на острові Сардинія. Вартість арештованої нерухомості становить 4,3 мільйона євро.

Арешт стався 16 березня, коли Авену виповнилося 67 років.

Довідка УНІАН. Петро Авен - один з власників фінансового консорціуму Альфа-Груп. Йому належить 12,40% Альфа-Банку в Україні. Олігарх потрапив під санкції ЄС 28 лютого через зв'язки з адміністрацією російського президента Володимира Путіна. 15 березня його внесли до списку санкцій Великобританії.

За даними Євросоюзу, саме Авен надавав допомогу Кремлю в спробах зняти санкції Заходу, які ввели через російську агресію в Україні. У 2018 році Авен разом з Михайлом Фрідманом літали до Вашингтона, щоб передати послання уряду Росії щодо американських санкцій і відповіді РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів. Під обмеження потрапив і наближений до Путіна олігарх Петро Авен.

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