Голова санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван заявив про "повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій".

Європа і США більше не рухаються в одному напрямку, коли мова заходить про введення економічних санкцій проти Росії, пише Süddeutsche Zeitung, посилаючись на внутрішній документ Міністерства закордонних справ Німеччини.

Як пише видання, Європа готує вісімнадцятий пакет санкцій проти Росії, однак, найімовірніше, надії європейців на спільні дії з американцями проти Кремля вкотре не виправдаються.

"За інформацією Süddeutsche Zeitung, переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися. Про це йдеться у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося в Брюсселі 20 травня", - йдеться у статті.

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Згідно з документом, глава санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван заявив про "повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій":

"Більше немає ніяких "спільних контактів". Співпраця країн "Великої сімки" щодо цього також "втратила динаміку". Як європейці та американці мають намір домовитися про додатковий пакет санкцій за цих обставин, залишається загадкою. Тим паче, що деякі експерти вважають, що Трамп волів би відновити співпрацю з Росією якомога швидше".

Торговельні обмеження все ж працюють

Згідно зі звітом, і О'Салліван, і директор Управління з координації розвідки ЄС Деніел Маркіч наголосили, що санкції мали істотний вплив на російську економіку. ЄС також домігся певних успіхів в експорті товарів військового призначення через треті країни, зокрема Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Однак поставки через Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, як і раніше, викликають проблеми, а Китай і Гонконг залишаються основними центрами ухилення від санкцій.

"Згідно зі звітом, на зустрічі в Брюсселі О'Салліван скаржився, що Китай несе відповідальність за "близько 80 відсотків випадків обходу правил", але продовжує заперечувати це. Однак компанії ЄС також отримують прибуток від нелегального бізнесу з Росією, що істотно послаблює позиції Єврокомісії в переговорах із третіми країнами", - пише видання.

Санкції проти Росії

Днями Євросоюз ввів новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Крім того, за даними Bloomberg, Європа вже готує нові обмеження проти Москви. Зокрема розглядається можливість відключення понад 20 банків від SWIFT і заборони газопроводу "Північний потік".

При цьому WSJ з посиланням на свої джерела писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Обмеження, найімовірніше, не передбачатимуть нових банківських санкцій, але обговорюють інші варіанти тиску на Путіна, щоб змусити його піти на поступки, включно з 30-денним припиненням вогню.

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