Росія через санкції не має доступу до технологій, щоб забезпечити розширення експорту скрапленого природного газу.

Нові санкції США становлять серйозну перешкоду для збільшення експорту морського скрапленого природного газу (СПГ) Росії, яка намагається компенсувати збитки через падіння експорту трубопровідного газу до Європи.

Видання Reuters пише, що наразі Росія посідає четверте місце у світі за об’ємами виробництва СПГ після США, Катару та Австралії. Москва має намір збільшити свою частку на світовому ринку з поточних 8% до приблизно п’ятої частини, потроївши виробництво до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.

Вплив санкцій на сферу скрапленого природного газу посилюється через невелику кількість танкерів, призначених для перевезення газу, і недоступність для Росії відповідних технологій і фінансів.

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Зусилля Росії перенаправити продажі газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії в світі після США, до теперішнього часу виявилися обмеженими в успіху. Тривалі переговори про збільшення продажів газу до Китаю через трубопровід "Сила Сибіру-2" поки що не завершилися укладенням стабільного контракту.

У виданні пояснили, що санкції США, які, за словами Росії, відображають прагнення Вашингтона усунути конкурентів свого СПГ, уже призвели до того, що найбільший російський виробник СПГ "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок із проекту.

Зазначається, що західні санкції спровокували іноземних акціонерів призупинити участь у проекті, відмовившись від своїх зобов'язань щодо фінансування та контрактів на поставку заводу. Деякі західні компанії, які володіють технічними знаннями, покинули Росію через війну в Україні.

Енергетичні санкції проти РФ - останні новини

У грудні 2023 року група конгресменів Палати представників звернулась з листом до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкцій проти РФ. Вони зазначили, що схема обмеження цін на російську нафту дозволяє Росії продовжувати фінансувати війну проти України.

Пізніше стало відомо, що іноземні акціонери проекту "Арктик СПГ-2", який контролює російська компанія "Новатек", оголосили форс-мажор щодо участі в проекті через санкції. Це означає відмову акціонерів ЗПГ-заводу від обов'язків щодо його фінансування та виконання контрактів на газ. Йдеться про французьку TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC.

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