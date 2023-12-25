Під загрозою опинились продаж, фінансування та транспортування продукції.

Іноземні акціонери проекту "Арктик СПГ-2", який контролює російська компанія "Новатек", оголосили форс-мажор щодо участі в проекті через санкції. Це означає відмову акціонерів ЗПГ-заводу від обов'язків щодо його фінансування та виконання контрактів на газ, пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на власні джерела.

Йдеться про французьку TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC.

Журналісти наголосили, що у проекту розвалюються три ключові елементи – продаж, фінансування та транспортування продукції.

Відео дня

Зазначається, що відмова акціонерів від фінансування може позбавити "Арктик СПГ-2" довгострокових контрактів, газ доведеться продавати на спотовому ринку.

До того ж "Новатек" самостійно фінансуватиме проект. Його вартість вже зросла приблизно на 17%, до $25 млрд через необхідність закупівлі додаткового обладнання. Різницю мала закриватися за рахунок акціонерів.

"Після відмови іноземних акціонерів забирати ЗПГ у проекту не залишилося функціонуючих довгострокових контрактів, що може загрожувати дефолтом із зовнішнього фінансування обсягом €9,5 млрд", – пише видання.

Як зазначив японський міністр промисловості Ясутосі Нісімура, певний ефект від санкцій США неминучий. Водночас проект є важливим для забезпечення стабільного енергопостачання Японії.

За даними ЗМІ, однією з головних проблем також залишається брак танкерів арктичного класу Arc7. Ситуацію посилили санкції США щодо плавучих сховищ Saam FSU.

У кожного із зазначених акціонерів по 10% в "Арктік СПГ-2". Сам "Новатек" володіє 60%. У JOGMEC повідомили виданню, що продовжують аналізувати вплив санкцій на проект, CNOOC була недоступна для коментарів, інші акціонери не відповіли.

"Арктик СПГ 2" – проект компанії "Новатек" з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові. Є другим проектом великотоннажного заводу зі зрідження газу компанії після "Ямал ЗПГ". Загальна потужність трьох черг (по 6 млн тонн кожна) складе 19,8 млн тонн (понад 27 млрд куб. м).

"Минулого тижня перша лінія "Арктик СПГ-2" почала виробляти ЗПГ. Комерційні відвантаження планувалося з початку 2024 року, а на повну потужність 19,6 млн тонн завод має вийти до 2026-го. Але терміни можуть зрушити, оскільки США внесли оператора проекту та його підрядників до SDN-list, що автоматично відрізає покупців з Європи та Азії від купівлі ЗПГ через загрозу запровадження щодо них вторинних санкцій", – додали журналісти.

Так, 2 листопада 2023 року проект потрапив у блокуючий список санкцій США проти виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що група конгресменів Палати представників звернулась з листом до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкцій проти РФ. Вони зазначили, що схема обмеження цін на російську нафту дозволяє Росії продовжувати фінансувати війну проти України.

В кінці грудня 2023 року Білий дім опублікував указ президента США Джо Байдена, що передбачає можливість застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, повідомили в адміністрації президента США.

Вас також можуть зацікавити новини: