Конгресмени пропонують розширити та посилити санкції проти Росії, які ускладнять можливість отримувати кошти від продажу нафти.

Група конгресменів Палати представників звернулась з листом до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкцій проти РФ. Вони зазначили, що схема обмеження цін на російську нафту дозволяє Росії продовжувати фінансувати війну проти України.

"Ми пишемо, щоб закликати адміністрацію Байдена ( президента США Джо Байдена, – ред.) націлитися на доходи Москви у твердій валюті, відмовившись від невдалої схеми обмеження цін на нафту та запровадивши комплексні енергетичні санкції проти Росії", – зазначено у листі, опублікованому 20 грудня комітетом з фінансових послуг Палати представників Конгресу.

За словами конгресменів, з моменту встановлення обмеження ціни російський експорт нафти перевищив 250 мільярдів доларів. Тільки Китай імпортував з РФ сирої нафти та нафтопродуктів на суму понад 57 мільярдів доларів. У результаті Москва наступного року планує подвоїти витрати на оборону.

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Автори звернення підкреслюють, що потрібно вживати інших заходів, які перешкоджатимуть Москві отримати кошти для підтримки армії. Вони передбачають припинення ліцензування Мінфіном США енергетичних операцій з російськими банками, які потрапили під санкції. Саме це дозволяло Росії використовувати американську фінансову систему для будь-яких операцій, пов’язаних з продажем нафти та газу.

"Ми також підтримуємо додаткові повноваження Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США не лише російських фінансових установ, а й організацій третіх країн, які купують російську нафту. Разом із нашими союзниками в Європі ми повинні посилити санкції ЄС щодо російського експорту нафти та газу, а не продовжувати обмеження, створені минулого року. Настав час визнати, що схема обмеження цін на нафту є помилковою", – вказують ініціатори звернення.

Стеля цін на нафту з РФ

США посилять контроль за дотриманням стелі цін на експорт російської нафти. Коаліція під керівництвом США оголосила про зміни у режимі дотримання вимог, які, за словами Міністерства фінансів, ускладнять російським експортерам обхід обмеження.

Раніше УНІАН писав, що зусилля західних країн, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти, фактично провалилися. Все через те, що існує багато можливостей для обходу.

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