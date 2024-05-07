Бундесвер готовий оперативно розгорнути свої сили для захисту союзників.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що ФРН твердо налаштована захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від російської агресії.

Як передає прес-служба уряду ФРН, Бундесвер готовий оперативно розгорнути свої сили для захисту союзників — країн Балтії.

"Безпека наших балтійських союзників — це наша безпека. Напад на вас був би нападом і на нас. Цього не повинно статися", — заявив канцлер на зустрічі з главами урядів країн Балтії.

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За словами Шольца, Бундесвер захищатиме Північно-Східну та Центральну Європу. Зокрема, майже 35 тисяч німецьких солдатів готові швидко надати підтримку.

Як зазначив політик, через напружену безпекову ситуацію в Балтії Німеччина та інші союзники два роки тому вирішили передислокувати додаткові підрозділи в країни Балтії, щоб посилити східний фланг Альянсу. Крім того, Німеччина бере на себе "повітряне патрулювання" в Естонії та Латвії, а в Литві розмістять повну бригаду.

Шольц вважає, що Кремль прорахувався: замість того, щоб розділити Європу та послабити НАТО, війна РФ проти України порушила міжнародне право і зміцнила єдність альянсу.

"Німеччина, Латвія, Литва та Естонія сповнені рішучості розширити підтримку України", — додав канцлер.

Частиною цих зусиль є ініціатива посилення протиповітряної оборони України. Також, на думку Шольца, необхідно посилити санкційний тиск на Росію.

НАТО і можлива війна з РФ

Як пише WSJ, війська НАТО з 14 країн-членів зібралися в Латвії, щоб взяти участь у найбільших військових навчаннях Альянсу з часів Холодної війни. Одна з головних цілей - послати сигнал Москві про те, що Альянс готовий захищати своїх членів, особливо тих, хто перебуває поблизу кордону з Росією, включно з Латвією.

ЗМІ писали, Німеччина планує готувати війська США до боїв на східному фронті НАТО.

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