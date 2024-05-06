За словами канцлера Німеччини, військова підтримка України стане чітким сигналом про те, що країни Європи готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів і артилерії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європейського Союзу посилити протиповітряну оборону України з наявних резервів. Про це інформує Zeit.

Політик нагадав, що Німеччина надасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів і артилерії", - підкреслив канцлер. Відео дня

Він наголосив, що Європа "не зможе чекати, поки будуть вироблені нові системи".

"Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", - сказав Шольц.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Днями стало відомо, що німецька компанія Hensoldt відправить в Україну шість високоточних радарів для посилення ППО. Поставки очікуються до кінця року.

У межах замовлення на суму понад 100 мільйонів євро радари буде поставлено після навчання українських операторів.

Раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до списку увійшли боєприпаси для танків Leopard 2.

Також до нового пакета увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм.

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