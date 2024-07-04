За словами американського медійники, про це інтервʼю він намагався домовитися два роки.

Скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон заявив, що незабаром світ нібито зможе побачити його інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Карлсон повідомив у соцмережі Х. За його словами, про це інтервʼю він намагався домовитися два роки, "особливо інтенсивно" після того, як записав інтервʼю із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Схоже, ми отримали інтерв'ю із Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому. Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром", – написав Такер Карлсон.

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Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон – американський журналіст, відомий своїми вихваляннями російського диктатора Володимира Путіна та виправдовуванням війни РФ проти України. Зокрема, він поширював російський фейк про те, що США та Україна розробляли біологічну зброю.

У лютому він взяв інтервʼю в очільника Кремля Путіна, де диктатор вчергове перекручував факти та маніпулював історією, намагаючись виправдати вторгнення в Україну. Зокрема, чималу кількість часу Путін розповідав Карлсону свою версію історії України – "історична довідка", як це охрестили в пропагандистських ЗМІ РФ, зайняла 25 хвилин.

Згодом сам Карлсон заявив, що намагання Путіна виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію" – це "найтупіша річ" і спроба виставити українців "злом".

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