Син Трампа підтримав цю "версію" американського пропагандиста.

Скандальний американський пропагандист Такер Карлсон звинуватив владу США у "зраді" України.

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю із Дональдом Трампом-молодшим - сином кандидата у президенти США. Під час розмови журналіст поділився "прогнозом", що українська держава нібито "перестане існувати через 50 років".

За версією Карлсона, на території України за кілька десятків років нібито житимуть мігранти з третього світу. Такий "прогноз" він видав під час бесіди із сином 45-го президента США Дональдом Трампом-молодшим. США нібито "розпродають" українські території "іноземним інвесторам".

"Вони заповнять Україну мігрантами з третього світу, й Україна перестане існувати через 50 років", – заявив Карлсон.

Він також звинуватив Вашингтон у тому, що жодна держава "не зрадила Україну так, як це зробили США".

Трамп-молодший додав, що не знає, який сенс Вашингтон вкладає в слова "перемога в Україні".

"Що це означає? Чи йдеться про загибель українців і росіян доти, доки їх буде знищено?" – видав він.

Пропагандистська діяльність Карлсона

У лютому президент Росії Володимир Путін дав інтервʼю американському журналісту Такеру Карлсону, в якому, з-поміж іншого, заявив, що РФ не починала війну в 2022-му році.

Чималу кількість часу Путін розповідав Карлсону свою версію історії України. Він також сказав, що ціль РФ – закінчити війну, яку в 2014 році розпочала Україна.

Днями Такер Карлсон відверто розповів про інтерв'ю з Путіним. Американський журналіст визнав, що Кремль обзиває українців нацистами, щоб демонізувати їх.

Як сказав Карлсон, спроби Володимира Путіна виправдати агресію проти України необхідністю провести "денацифікацію" – це "найтупіша річ" і не що інше, як спроба назвати українців "злом".

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