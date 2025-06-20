В Австрії не в захваті від перспективи втратити прикриття свого східного кордону.

Австрія може відмовитися від свого нейтралітету, якого вона тримається вже 80 років, якщо проросійський уряд Словаччини вирішить вивести свою країну з НАТО. Про це в інтерв’ю словацькому виданню Dennik N розповів колишній міністр оборони Австрії Вернер Фасслабенд.

Він зазначив, що військовий нейтралітет став частиною політичного світогляду австрійців, але разом з тим його часто критикували австрійські та іноземні експерти як наївний та застарілий у часи зростання російської загрози. Однак Австрія все одно не планує від нього відмовлятися, доки стратегічна ситуація для країни залишається у поточному статус-кво.

По-перше, Австрія покладається на Договір про Європейський Союз, який серед іншого передбачає пункт про взаємну військову допомогу у разі військового нападу. По-друге, зараз Австрія повністю оточена дружніми країнами – на заході вона межує із нейтральною Швейцарією, а решта кордонів припадає на країни НАТО. Тож у разі нападу зі сходу росіянам доведеться пройти через територію НАТО, аби дістатися Австрії.

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Однак слабкою ланкою тут може виявитися Словаччина, з якою Австрія має трохи більше 100 кілометрів спільного кордону.

"Якщо Словаччина вийде з НАТО, це погіршить безпекову ситуацію і для Австрії. Це, безумовно, спричинить серйозні дебати щодо членства Австрії в НАТО та можливого вступу до НАТО", – розповідає Вернер Фасслабенд.

Чи виходить Словаччина з НАТО?

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підчас пресконференції розкритикував вимоги Трампа до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

"У ці безглузді часи нарощування озброєнь, коли збройові компанії потирають руки... нейтралітет буде дуже корисним для Словаччини", – цитує його агенція Reuters.

Пізніше того ж дня Фіцо був змушений уточнювати свою заяву про нейтралітет.

"США вирішили підняти членський внесок до 5% ВВП. У нас є просте рішення. Або ми сплачуємо нові членські внески (понад 7 мільярдів євро!) за умови, що ми використовуємо гроші на оборону на власний розсуд, особливо на проекти подвійного призначення, такі як лікарні та дороги, або ми виходимо з НАТО. Абсолютно абсурдно витрачати майже п'яту частину всього бюджету на оборону, у нас немає на це грошей", – написав він у своєму Фейсбук.

Трамп вимагає від НАТО збільшити витрати на оборону

Як писав УНІАН, після перемоги на виборах Дональд Трамп заявив, що вимагатиме від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, хоча далеко не всі з них дотримуються старої вимоги про 2% ВВП. Аналітики назвали цю вимогу нереалістичною і припустили, що Трамп вимагає неможливого, аби остаточно поховати НАТО як альянс.

Тим не менш, очікується, що на цьогорічному саміті НАТО, який відбудеться наступного тижня, країни-члени можуть справді встановити собі офіційну мету підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Зараз стільки не витрачає жодна з них.

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