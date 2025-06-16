Україна прагне миру, але не за рахунок ультиматумів і своєї незалежності, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Австрії, яка є нейтральною країною, нагадав, що раніше нейтралітет не врятував Україну від нападу Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.

"Я буду говорити про те, як я відношусь до нейтральності України. У 2014 році в України був позаблоковий статус. І зрозуміло, чим все це закінчилося. А закінчилося це початком війни, окупацією півострова Крим і окупацією частини сходу України, частини Донецької і Луганської областей, хоча, у нас був позаблоковий статус. Тому, не можна казати, що через те, що ми були у тому, чи іншому союзі, на нас напали. Все це зайві наративи. У нас не було якраз достатньо визначеності. У нашої армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатньо лідерства. Це особиста моя думка. І у Європи не було достатньої єдності", – наголосив Зеленський.

Він вважає, що Україні не можна нічого більше втрачати.

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"Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно, і не за рахунок незалежності України", – відзначив глава держави.

Своєю чергою, як сказав Ван дер Беллен, оскільки Австрія є нейтральною країною, у його країні десятиріччями не ставилися серйозно до того, що треба самостійно дбати за власну оборону.

"Ми повинні взятися за відбудову цієї галузі. Наші нові інвестиції ми повинні туди спрямовувати. І звичайно, наш нейтральний статус не забороняє нам оборонятися від ворога", – сказав президент Австрії.

За його словами, навіть якби Австрія хотіла, вона би не змогла допомогти Україні з військової точки зору.

"Ні танками, ні чим іншим, бо Австрія цим усім не володіє", – додав він.

Водночас це не заважає Австрії допомагати Україні в інших галузях – до прикладу, у медичній або забезпеченні електрикою.

Прагнення України до НАТО

Україна прагне отримати запрошення стати членом НАТО. Водночас поки країна буде рухатися до набуття членства, вона потребує міцних гарантій безпеки.

У зв'язку з повторним приходом до влади у США президента Дональда Трампа, нова американська адміністрація виключає можливість членства України в НАТО одразу після війни. Зокрема, в США не вірять, що такий сценарій буде реалістичним результатом урегулювання шляхом переговорів. Нейтралітету України в ультимативній формі вимагає і російський агресор.

Зеленський переконаний, що зняття теми перспективи членства України в НАТО з переговорного процесу є великим подарунком для Росії.

При цьому, на думку президента, розміщення в Україні європейського військового контингенту може стати базою, завдяки якій почнеться пошук компромісу у завершенні війни.

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