'Так само робив Гітлер': Зеленський розкрив російську тактику 'коврових' бомбардувань

Він зазначив, що російські атаки націлені саме на цивільних, адже окупанти хочуть посіяти паніку та змусити людей тікати.

Росія щомісяця випускає виключно по цивільному населенню та інфраструктурі України 3200-3500 керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних, щоб залякати.

"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі... Вони використовують тисячі цих бомб, щоб люди боялися і люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста. І це є головна ціль. Так само, як робив Гітлер, - "коврове" бомбардування - все те саме, як одна методичка", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що операція диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Харкова провалилася. Українські воїни стабілізували ситуацію в регіоні. Зеленський додав, що Україна 8 місяців чекала ухвалення великого пакету допомоги від США. За цей час Росія так і не змогла захопити Харків.

Також Зеленський зауважив, що розмовляв із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він пообіцяв не продавати й не постачати зброю Росії. Український президент зазначив, що "намагається довіряти цим словам".

За словами Зеленського, якщо Китай приєднається до КНДР та Ірану щодо допомоги Росії зброєю, це буде "трагедією".

Використання КАБів ЗСУ

Хоча Україна і отримує озброєння від західних партнерів, багато чого почав виробляти і український ОПК. Зокрема, з'явилась потреба у розробці українського варіанту крилатих авіабомб.

Як писав УНІАН, українські винищувачі навчились скидати КАБи зразків НАТО.

За даними "Фокус", росіяни вже визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва. Вони вважають, що ЗСУ будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

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