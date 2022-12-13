За даними прокурорів, була вилучена велика кількість "підписок про нерозголошення" у людей, яких намагалися завербувати.

У Німеччині підозрювані у спробі організувати державний переворот мали намір створити понад дві сотні озброєних підрозділів на території всієї країни.

Як повідомив представник прокуратури, Бундестаг провів три засідання спецкомітетів для обговорення змови екстремістів, пов’язаних з ультраправим рухом "рейхсбюргерів", пише "Німецька хвиля".

Зокрема, на одному з засідань прокурори повідомили, що підозрювані планували створити 280 озброєних підрозділів по всій Німеччині, яким було б доручено "арештовувати та страчувати" людей після держперевороту. У землях Саксонія, Тюрінгія та Баден-Вюртемберг вже були зроблені конкретні приготування.

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"Очевидно були плани, які, виходячи з масштабу їхніх намірів проти нашої демократії, шокують", - прокоментував Константін фон Нотц, депутат від партії "Зелених".

Прокурори також розповіли законодавцям про вилучення великої кількості "підписок про нерозголошення" у людей, яких намагалися завербувати ймовірні змовники.

Підготовка держперевороту у Німеччині

7 грудня стало відомо, що у Німеччині арештували 25 осіб, які готували держпереворот за підтримки РФ. Підозрювані планували збройні напади на держустанови.

Один з ватажків групи підтримував контакти з російськими офіційними особами.

Тоді ж повідомлялося, що обшуки охопили 130 об'єктів нерухомості, які належать 52 підозрюваним, в 11 землях Німеччини.

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