Підозрювані планували збройні напади на державні установи.

У Німеччині заарештували 25 підозрюваних у підготовці держперевороту, є ще 27 підозрюваних. Один з ватажків терористів підтримував контакти з російськими офіційними особами.

Як пише DW, члени терористичної організації є представниками ширшого правого руху "Громадяни Рейху", який виступав за повалення влади країни. Підозрювані планували збройні напади на державні установи.

"З сьогоднішнього ранку проводиться велика антитерористична операція. Федеральний генпрокурор розслідує імовірну терористичну мережу на місці події. Є підозра, що планувався збройний напад на конституційні органи", — написав у соцмережах міністр юстиції Марко Бушманн.

Обшуки охопили 130 об'єктів нерухомості, що належать 52 підозрюваним, в 11 землях Німеччини.

За даними прокуратури, терористична організація була створена не пізніше кінця листопада 2021 року і поставила перед собою мету повалити існуючий держпорядок в Німеччині, замінивши його своєю "формою держави".

Серед підозрюваних - німці і один росіянин.

Терористами керували 71-річний член дрібної німецької дворянської сім'ї і 69-річний колишній десантник. Один з ватажків вступив в контакт з російськими офіційними особами, які прагнули встановити новий порядок в Німеччині після повалення уряду Шольца.

У цьому йому нібито допомогла росіянка Віталія Б. Посольство Росії в Берліні заперечувало наявність зв'язків з ультраправими терористичними угрупованнями.

Для реалізації своїх планів члени групи були готові використовувати як військові засоби, так і насильство щодо представників держави. За версією слідства, члени групи "слідували конгломерату міфів про змову, що складаються з наративів так званого "Громадяни Рейху", а також ідеології QAnon".

Рух стверджує, що Конституція Німеччини до Другої світової війни не була анульована і що утворення колишньої Західної Німеччини в 1949 році, а тепер возз'єднаної Німеччини, ніколи не мало сили.

Спусковим гачком для рейдів стало розслідування іншої групи "Громадяни Рейху", яка планувала викрасти міністра охорони здоров'я Німеччини Карла Лаутербаха.

Рух "Громадяни Рейху" складається з низки невеликих організацій та окремих осіб, переважно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія та Баварія. Вони не визнають законності Федеративної Республіки Німеччина або будь-якого з її державних органів.

"Русский мир" за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну і введення жорстких економічних санкцій проти РФ багато росіян втекли з Росії у європейські країни.

Але навіть за кордоном росіяни підтримують криваву агресію Путіна і різко висловлюються про українців. Вони влаштовують автопробіги, закликають вторгатися в інші країни і просто знущаються над українськими біженцями. Іноді конфлікти вимагають поліцейського втручання.

Але навіть у світлі загрози від громадян РФ деякі західні країни не відмовилися приймати російських туристів. Хоча є й винятки. Наприклад, Латвія обмежила в'їзд для росіян.

Українська влада домагається, щоб Євросоюз у пакеті нових санкцій ввів заборону на шенгенські візи для представників країни-агресора.

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