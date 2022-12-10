Кількість заручників поки невідома.

У Дрездені озброєний чоловік увірвався в торговий центр Altmarktgalerie і захопив заручників. Їхня кількість поки невідома, пише DW.

Зловмисник забарикадувався всередині будівлі. До місця події стягнуті сили поліцейського спецназу.

За даними німецької Bild, цей же чоловік влаштував напередодні погром на радіостанції Дрездена, відкривши вогонь по співробітниках. Люди встигли сховатися в безпечне місце.

Відео дня

Разом з тим DW, посилалася на поки непідтверджену інформацію, пише, що чоловік до того, як прибути на радіостанцію, скоїв вбивство в Дрезденському районі Проліс. Потім злочинець сів у машину і під'їхав до Altmarktgalerie, де сховався в одній з аптек торгового центру.

Поліцейські проводять евакуацію людей з ТЦ та прилеглих територій.

Полювання на екстремістів у Німеччині

7 грудня в Німеччині заарештували 25 осіб (в тому числі росіянку) за підозрою в підготовці держперевороту. Слідчими вивчаються ще 27 осіб, що входять до екстремістської організації "Громадяни Рейху".

Німецькі спецслужби дізналися про контакти одного з ватажків терористів з російськими офіційними особами.

Екстремісти планували повалити чинний політичний порядок. "Громадяни Рейху" вважаються ультраправим рухом, підживленим конспіративними теоріями про "таємні" уряди.

Вивчається зв'язок екстремістів з Росією.

У вересні західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США писали, як Росія "вливає гроші" в ультраправі рухи багатьох країн світу, намагаючись спровокувати внутрішні конфлікти.

Після цього у Франції навіть закликали розслідувати діяльність деяких політичних сил на предмет їхнього фінансування Росією.

Розсекречення звіту розвідки США відбулося на тлі виявлення у німецькому уряді російських шпигунів.

Вас також можуть зацікавити новини: