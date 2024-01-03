Держдеп назвав неправдою твердження, що США змінюють підхід до російсько-української війни.

США не бачать готовності Росії до переговорів по Україні, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, закликавши Конгрес схвалити запит про нову допомогу Києву.

"Були повідомлення ЗМІ про те, що президент РФ Володимир Путін раптово готовий до переговорів, він точно не поводиться так, як людина, готова до переговорів", - заявив Кірбі журналістам.

Крім того, Держдеп назвав неправдою твердження, що США змінюють підхід до російсько-української війни, зміщуючи фокус з "перемоги над РФ" на зміцнення позицій Києва для потенційних переговорів.

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За словами представника Білого дому, переговори все ж не плануються і українські війська продовжують наступ, від якого адміністрація Байдена їх "не відмовляє". Дискусії про мирні переговори починаються, але Білий дім не може публічно відступити зі своїх позицій через політичний ризик для Байдена,-вказав виданню Politico представник Конгресу.

Можливість переговорів з РФ - думка експерта

Останнім часом деякі лідери західних країн почали стверджувати, що прийшов час домовитися про припинення війни на Україні. Однак, цей спосіб мислення упускає з уваги масштаби цілей Росії і те, що Кремль реально може запропонувати, вважає старший науковий співробітник з наземної війни в Королівському інституті об'єднаних служб, лондонському аналітичному центрі Джек Уотлінг.

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