Західні партнери продовжать допомагати Києву воювати проти росіян, впевнений радник керівника Офісу президента.

Радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк поставив жирну крапку в питанні переговорів з Росією - заявив, що їх не буде.

Російській стороні висунуть ультиматум, і вона його прийме, розповів Подоляк в ефірі проекту "VIP з Наталією Мосейчук". "Переговорів не буде. У класичному сенсі цього слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації, відразу на найвищому рівні, і Росія їх прийме", - заявив співрозмовник.

Радник керівника ОП додав, що це не парадокс, а об'єктивний розвиток війни, яку ми маємо. "Вона велика, масштабна, інтенсивна, важка, кривава. Всі ресурси залучено. І наші західні партнери залучать ще більше ресурсів, попри те, що вони будуть вести дискусії...", - сказав він.

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Цікаві новини України щодо переговорів з росіянами - це варто прочитати

На початку повномасштабного вторгнення йшли переговори між представниками України і РФ, і російська сторона навіть відмовилася від припинення вогню під час переговорного процесу.

Наприкінці листопада поточного року лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що російська влада обіцяла закінчити повномасштабну війну проти українців у тому разі, якщо Київ погодиться відмовитися від вступу в НАТО. Політик підкреслив, що росіянам не вірили і не вірять. Варто зазначити, що зараз влада України налаштована на те, щоб відвоювати у РФ всі наші землі, які захопили окупанти.

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