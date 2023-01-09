Бойовики активізувалися в Центральноафриканській Республіці, Малі та Сербії.

Росія нарощує діяльність ПВК "Вагнера" за межами України. Кількість операцій за участю бойовиків зросла в Африці і Європі. Найманці використовуються для придушення антипутінських настроїв і просування інтересів РФ в гірничодобувній промисловості.

Такою інформацією в новому об'ємному матеріалі поділилося видання Politico як повідомило видання, в адміністрації президента Джо Байдена стурбовані здатністю бойовиків "Вагнера" нарощувати вплив Росії в країнах, з якими США підтримують ділові та дипломатичні відносини. Найманці ПВК збільшили кількість операцій в Малі, ЦАР і Сербії. У Штатах пильно стежать за діяльністю "Вагнера" в двох останніх країнах.

"Останнім часом все більше уваги приділяється відносинам Росії в Африці і створенню сфери впливу, якої дійсно не існувало з часів закінчення холодної війни. Використання приватних військових компаній, особливо в країнах зі слабким управлінням, постійними проблемами безпеки і багатими природними ресурсами, готує [бойовиків "Вагнера"] або до виконання ... угод про безпеку, або до сприяння майбутнім дипломатичним відносинам з цими країнами", — заявила Катріна Доксі, заступник директора і молодший науковий співробітник проекту з транснаціональних загроз в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

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У США розслідують можливий напад на одного з вищих керівників "Вагнера" в ЦАР Дмитра Ситого. Стверджується, що він отримав пакет з вибуховим пристроєм. Всередині нібито була записка, яка підтверджувала причетність французів до атаки. Офіційний Париж відкинув ці звинувачення.

У Штатах отримали безліч суперечливої інформації про місце інциденту, госпіталізацію Ситого і поранення. Адміністрація Байдена також стурбована кількістю збігів, які відбулися після передбачуваного нападу на керівника "Вагнера". Сюди відноситься і пожежа в штаб-квартирі ЄС в Бангі, столиці ЦАР.

Що стосується Сербії, то бойовики оголосили про початок операцій на території країни на початку грудня минулого року. Їхні дії, як стверджується в секретних даних, спрямовані на придушення антипутінських настроїв серед російської діаспори. А друга причина присутності бойовиків в державі — це напруга на кордоні з Косово.

США вже вжили заходів проти "Вагнера", зокрема, лідер ПВК Євген Пригожин потрапив під санкції. Однак найближчим часом Штати повинні ввести додаткові фінансові обмеження.

Діяльність "Вагнера" в різних країнах

Операції бойовиків в Африці охоплюють багато держав. Сюди відносяться навіть Лівія і Мадагаскар. З 2018 року ПВК відкрила свої офіси в ЦАР. Найманці навчали війська і захищали президента Фостена-Арканжа Туадеру.

В Україні бойовики "Вагнера" беруть участь у бойових діях. Серед найманців є багато завербованих в'язнів, яких кидають на штурми позицій ЗСУ. Особливо активно "вагенрівці" діють в районах Соледара і Бахмута, героїчної східної фортеці.

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