На думку Саллівана, Дональд Трамп хотів би "дуже хороших" відносин з Москвою.

Радник 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван оцінив, як чинна адміністрація США сприймає Росію – як загрозу чи потенційного партнера у протистоянні з Китаєм. Він нагадав, що Дональд Трамп багато років висловлював інтерес до тісних взаємин із РФ.

"Коли він став президентом [у 2025-му], симпатизував навіть позиції Росії щодо вторгнення в Україну. Якщо ви пам'ятаєте, він сказав, що "це не Росія розпочала цю жорстоку загарбницьку війну проти України, це Україна відповідальна за її початок". Президент Зеленський, зрештою, показав йому, наскільки це було невірно, адже на пропозицію припинити вогонь якраз Путін сказав: "Ні, я не погоджуюся на припинення вогню. Я хочу продовжувати свою жорстоку завойовницьку війну"", – пояснив він в інтервʼю "Суспільному".

На думку Саллівана, Дональд Трамп хотів би "дуже хороших" відносин з Москвою та симпатизує російському диктатору Володимиру Путіну. Проте з огляду на те, що саме росіяни продовжують війну проти України та чинять злочини в Україні, організувати тісну співпрацю з Росією, навіть попри інтерес з боку Трампа, Вашингтону було би складно.

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"В адміністрації Трампа зараз є люди, які вірять у те, що називається "зворотнім Кіссінджером" – що аби якось розібратися з Китаєм, США та Росія мають об'єднатися. Не думаю, що це надійна стратегія. Якщо США хочуть ефективно конкурувати з Китаєм у довгостроковій перспективі, найкращий спосіб зробити це – якнайтісніше співпрацювати з демократичними партнерами та союзниками в Європі, з НАТО, а також динамічними демократіями на кшталт України", – констатував він.

США і Росія: ви могли це пропустити

Американський сенатор Ліндсі Грем анонсував просування законопроєкту про нищівні санкції проти РФ, які передбачають, зокрема запровадження 500% мит проти країн, які купуватимуть російські товари. За його словами, відповідний законопроєкт вже має 85 співавторів, і їхня кількість зростає.

Тим часом заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою гучною заявою. Він назвав президента США "американцем", який "знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках". Така заява пролунала після слів Трампа про постачання зброї Україні.

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