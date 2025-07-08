Європейці намагаються домовитися про нові умови торгівлі з Америкою.

Європа і США досі не змогли домовитися про нові умови взаємної торгівлі, оскільки Вашингтон зробив "дійсно погану" пропозицію Брюсселю. Про це заявила міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон, яку цитує The Guardian.

Так, на запитання журналістів, що вона думає про пропозицію США щодо торгівлі, міністерка заявила, що "пропозиція – це не те слово", яким би вона описала позицію американців. Зокрема вона прокоментувала вимогу США до Європи погодитися на базові 10% мита на увесь європейський експорт в Америку.

"Я думаю, нам просто потрібно підготуватися до того, що ми матимемо щонайменше 10 відсотків. Чи вважаю я це добре? Ні, це справді погано. Але ми повинні знати, на що погоджуємося", – сказала Свантессон.

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Вона зауважила, що невизначеність через затягування переговорів щодо умов торгівлі заважає європейським підприємцям, і це одна з причин, чому, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує укласти "швидку" угоду. Однак сама Свантессон переконана, що ЄС не повинен погоджуватися на "погану" угоду.

"Ми підтримуємо жорстку позицію щодо США. Ми не можемо стояти, склавши капелюхи, і дякувати їм за "пропозицію" 10-відсоткового тарифу. Я хочу, щоб Єврокомісія була жорсткішою та прямолінійнішою, бо саме це потрібно", – сказала вона.

Митні війни Трампа

Як писав УНІАН, на початку квітня Дональд Трамп розпочав митну війну проти усього світу, запровадивши додаткові тарифи майже на увесь імпорт до США. Зокрема більша частина європейських товарів обкладалася 20-відсотковим митом.

Однак незабаром Трамп поставив на паузу безпосереднє запровадження нових мит, давши переговорним командам час на те, аби домовитися про більш детальні умови взаємної торгівлі.

На початку липня час, відведений на переговори, почав спливати, і Трамп направив листи 14 країнам — серед них Японія, Південна Корея та країни ЄС — з погрозою нових мит з 1 серпня, які можуть сягнути 25–40 % або навіть 70% на окремі категорії імпорту, які будуть запроваджені замість тимчасових 10%.

Європейська Комісія оперативно почала переговори про зниження цих ставок і можливий обмін поступками в секторах літакобудування, фармацевтики та алкоголю — метою є погодити "політичне розуміння" до дедлайну 1 серпня.

Минулого тижня Брюссель та Вашингтон узгодили "прискорений режим" переговорів — напередодні початкового дедлайну, який спливав 9 липня, Трамп відтермінував дії загрожуючих мит, щоб надати ЄС додатковий час для досягнення попередньої угоди. ЄС поки воліє уникнути відкритого конфлікту і шукати компроміс, хоча попередив, що залишає за собою право у відповідь запровадити контрмита.

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