За його словами, зараз настав час додати більше інструментів в арсенал президента Трампа, щоб покласти край війні.

Американський сенат розгляне законопроєкт, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати 500%-ві мита проти країн, які купують російські товари. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі X (колишній Twitter).

"Я дуже ціную зусилля президента Трампа щодо припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні готові партнери. Україна сказала "так" припиненню вогню і будь-яким запитам на зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля", - написав він.

За його словами, зараз настав час додати більше інструментів в арсенал президента Трампа, щоб покласти край війні.

Відео дня

"Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції щодо країн, які підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні. Законопроєкт матиме президентський дозвіл, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив. У цього законопроєкту 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Пора покласти край цьому кровопролиттю", - додав Грем.

Санкції проти РФ

Раніше радник-уповноважений президента України з питань санкцій Владислав Власюк заявив, що законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ зрештою буде ухвалено, проте не в поточному вигляді.

За його словами, у США з цього питання тривають дискусії, зокрема і в команді Дональда Трампа. Конкретні терміни ухвалення рішення невідомі, однак "за аналогією з ударом США по Ірану, це може статися раптово".

Вас також можуть зацікавити новини: