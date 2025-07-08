У Москві відреагували на проукраїнські заяви президента США.

Після заяви президента США Дональда Трампа про нові поставки зброї Україні в Москві назвали його позицію щодо війни "політичними гойдалками". Відповідну заяву зробив експрезидент РФ Дмитро Медведєв.

"Американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках. "Я задоволений розмовою з Путіним". "Я розчарований розмовою з Путіним". "Ми не постачаємо нової зброї Україні". "Ми постачатимемо багато зброї Україні для оборони". Як нам до цього ставитися? Так, як і раніше. Ніяк", - написав Медведєв у своєму телеграмі.

За його словами, саме так, тобто "ніяк", до слів Трампа ставляться не тільки російські солдати, а й "верховний головнокомандувач", тобто Володимир Путін.

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При цьому Медведєв закликав "повертати нашу землю" і "працювати на перемогу", не уточнивши, втім, що українські території ніколи не належали Російській Федерації, тож не можуть бути "повернуті", а відтак дії РФ з погляду міжнародного права є збройною агресією та окупацією.

Останні заяви Трампа

Як писав УНІАН, за даними джерел, під час останньої телефонної розмови з Володимиром Зеленським Трамп повідомив йому, що особисто він не причетний до зупинки військової допомоги Україні. Президент США також пообіцяв надати Україні стільки зброї, скільки можливо.

Публічно Трамп висловив розчарування діями Володимира Путіна, який ігнорує його заклики до миру.

Володимир Зеленський зі свого боку назвав свою телефонну розмову з Трампом найкращою за весь час.

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