Деталі не розголошують.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість введення нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як відомо, 19 липня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська провела переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

На зустрічі вона закликала США посилити економічний тиск на режим Лукашенка і синхронізувати дії з ЄС, Великобританією і Канадою.

Читайте такожСША щорічно виділяють Україні близько 750 мільйонів доларівРадник Тихановської Франк Віакорка заявив, що нові санкції збираються ввести щодо білоруського калійного і нафтового секторів.

Представник адміністрації Байдена сказав журналістам, що вони не будуть повідомляти подробиці.

"США разом з партнерами та союзниками продовжать притягувати до відповідальності владу Білорусі. У тому числі за допомогою санкцій", - сказав він.

Протести в Білорусі

Влітку 2020 року Міста Білорусі охопила хвиля протестів. Люди виходили на вулиці і влаштовували страйки на заводах, щоб змістити Лукашенка з посади президента через фальсифікацію виборів глави держави.

Але вже через кілька місяців апарату Лукашенка вдалося силовим методом придушити акції, політичні переслідування в країні відбуваються досі.

Ряд країн світу не визнають Лукашенка президентом, а ЄС в парі зі США ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за злочини.

У 2021 році Європейський Союз ввів новий пакет обмежень проти республіки після примушеної посадки пасажирського літака з опозиціонером Романом Протасевичем на борту 23 травня.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що в Білорусі з початку протестів проти режиму Олександра Лукашенка були затримано 35 тисяч осіб.

Автор: Людмила Жерновська