Також закон дозволяє підприємствам реструктурувати наявну заборгованість за газ на 5 років.

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, яким скасовуються штрафні санкції для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за несплату за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закону "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення" (№3508-Д) проголосували 303 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він скасовує нарахування штрафних санкцій на заборгованість за газ, яка виникла після 1 травня 2020 року, а також дає можливість підприємствам теплокомуненерго реструктуризувати наявну заборгованість за спожите блакитне паливо на 5 років. Крім цього, він накладає повну заборону на нарахування пені та штрафів з боку постачальників газу по категорії населення.

В асоціації "Укртеплокомуненерго" зазначили, що цей законопроект, у разі прийняття, вирішить низку життєво важливих проблем ТКЕ. Зокрема, дозволить реструктуризувати борги за спожитий газ на 5-7 років, розблокує заарештовані банківські рахунки ТКЕ, скасує штрафні санкції "Нафтогазу".

Теплокомуненерго і борги: що необхідно знати

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що розраховує на швидке прийняття закону про списання боргів теплогенеруючих підприємств за газ перед НАК "Нафтогаз України".

Згідно з даними Держстату, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2021 року склала 79,3 млрд грн.

Заборгованість населення за природний газ склала 30,2 млрд грн (-10%), за централізоване опалення та гарячу воду - 28,7 млрд грн (+4,7%), за управління багатоквартирними будинками - 5,4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 6,1 млрд грн (+1,6%), за вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн, за постачання електроенергії - 7,8 млрд грн (-2,5%).

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Автор: Дмитро Шварц