Не треба казати 'пропало все': в ЦПД відповіли, чи відключать в Україні Starlink

Очільник центру переконує, що Україна має альтернативу, але й відключати від системи країну не планують.

Україна має альтернативу американській супутниковій системі Starlink. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на тлі новин про ймовірність відключення Starlink.

Коваленко переконує, що ситуація не критична. По-перше, Україну не відключають від системи Starlink. По-друге, українці мають "альтернативні речі" для фронту.

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють", - сказав він.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Це питання порушили американські переговірники, які чинять тиск на Київ, пише Reuters із посиланням на власні джерела. Вони деталізували, що така погроза пролунала під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

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