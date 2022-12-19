Сунак також закликав надати більше військової допомоги Україні, у тому ж числі систем ППО, артилерії й бронетехніки.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати пропозиції Росії щодо припинення вогню на фронті, доки її війська не покинуть територію України.

За його словами, окупанти використають це для перегрупування військ. Про це йшлося у його зверненні до лідерів країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил (ОЕС), пише Sky News.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із завойованої території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів", - наголосив Сунак.

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Британський прем'єр також закликав Альянс надати більше військової допомоги Україні, у тому ж числі систем ППО, артилерії й бронетехніки. За його словами, ОЕС має зосередитись на послабленні здатності РФ перегруповуватись й поповнювати свої запаси. Для цього потрібно перекрити ланцюги постачання й позбавити Росію міжнародної підтримки. Сунак також розкритикував Іран за постачання безпілотників до Москви.

Довідка УНІАН. Об'єднані експедиційні сили (ОЕС) були створені у 2015 році Британією. У Альянс входять дев'ять її північноєвропейських союзників: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Литва, Латвія, Нідерланди, Швеція та Норвегія. ОЕС здатні розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій та бойових операцій високої інтенсивності.

Війна в Україні: допомога Британії

9 грудня президент України Володимир Зеленський обговорив із Сунаком співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України.

Пізніше Сунак розпорядився дати оцінку прогресу війни в Україні, чим викликав побоювання в британському уряді.

19 грудня уряд Великої Британії оголосив про допомогу Україні на наступний рік. Київ отримає кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 286 мільйонів євро.

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