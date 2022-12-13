Британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії в Крим у 2014 році.

Королівські морські піхотинці брали участь у спецопераціях з супроводу британських дипломатів в Україні, заявив високопоставлений британський генерал Роберт Маговен. Таким чином, Лондон вперше підтвердив участь у "таємних операціях" в Україні, звертає увагу газета Times.

Місії мали "високий рівень політичного та військового ризику".

У своїй статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти генерал розповів, як 350 піхотинців допомагали евакуювати британське посольство з Києва до Польщі на початку року. У квітні вони повернулися до Києва для охорони посольства, коли Британія намагалася відновити дипломатичну присутність після відступу російських військ.

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Міністерство оборони Британії раніше визнавало присутність в Україні піхотинців для охорони співробітників посольства. Однак військові вперше визнали, що британські війська брали участь у спеціальних операціях на території України.

Окрім участі в операціях, Маговен високо оцінив роль морських піхотинців у підготовці українських військових. "Ми брали активну участь у підготовці сотень українських військовослужбовців протягом цього літа. Ми також плануємо навчати українських морських піхотинців", - сказав Маговен.

Допомога Британії у війні з Росією - що відомо

Британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії в Крим у 2014 році. У лютому 2022-го їх вивезли з України, щоб уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.

Крім того, Велика Британія також направила експертів з кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено і допомагають запобігати кібератакам.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Лондон надає Україні військову підтримку, а також погодився навчати українських захисників.

Раніше прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат і радіолокаційні станції. Крім 125 зенітних гармат і технологій для протидії іранським БПлА, в пакет допомоги увійдуть десятки радарів і засоби радіоелектронної боротьби з дронами.

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