'Путін грає з ним': Трамп готовий озброїти Україну за підходом Байдена, - NYT

Майже через пів року після інавгурації президент США Дональд Трамп, який обіцяв "війни, які ми завершуємо" та "війни, в які ми ніколи не вступаємо", несподівано перейшов до політики стримування Росії. Його команда готує нові постачання озброєння Києву, а також розглядає новий пакет санкцій проти Кремля. Це сигнал зміненої стратегії, пише The New York Times.
Зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбудеться в Білому домі, може стати першим випробуванням нового курсу. Очікується, що Трамп офіційно оголосить про перекидання американської зброї Києву через союзників у Європі.
"Це бажана зміна риторики", — заявила сенаторка Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин. — "Здається, він, принаймні у своїх нещодавніх коментарях, усвідомлює, що нарешті це розуміє – Володимир Путін грає з ним. Чи триватиме це дуже довго, – незрозуміло".
У Білому домі від коментарів утримуються. Прессекретарка Анна Келлі не відповіла прямо, чи позиція Трампа тепер ближча до курсу Байдена, лише зазначивши:
"На відміну від Байдена, президент Трамп зосереджений на зупинці вбивств, і завдяки його лідерству Росія та Україна вперше за багато років ведуть прямі переговори".
Від "у вас немає карт" до поставок зброї
Ще недавно Трамп звинувачував самих українців у російському вторгненні, а під час розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив: "У вас немає карт". Він також схвалював скасування тарифів для Росії, називав Путіна "сильним" і запевняв, що Україна ніколи не вступить до НАТО.
Тепер — інша риторика. Після того як Трамп дізнався, що Пентагон призупинив передачу деякої оборонної допомоги Києву, він особисто наказав її відновити. Це породило в Вашингтоні надії на те, що президент, можливо, нарешті підтримав стратегічний курс Заходу — ізолювати Росію та посилити Україну. Проте аналітики попереджають: реальної зміни стратегії ще немає.
"Зняття паузи, хоча й є важливим першим кроком, лише вивільняє допомогу, яка була дозволена за часів адміністрації Байдена", — зазначив Девід Шимер, колишній директор з питань політики Східної Європи в Раді нацбезпеки.
"Зараз настав час для цієї адміністрації піти далі та прийняти стійку стратегію збільшення військової допомоги Україні, посилення економічного тиску на Росію та спонукання Путіна до участі в змістовних переговорах, щоб припинити цю війну".
Особисті образи та розчарування Путіним
Аналітики припускають, що причина зміни курсу Трампа — не стільки геополітика, скільки особисте розчарування. Раніше Трамп захоплювався "жорсткістю" Путіна, однак сподівався на взаємність.
Натомість російський лідер відмовився реагувати на спроби Трампа вплинути на ситуацію в Україні, що, як вважається, стало "особистою образою" для президента США.
Своїм знаменитим релятивізмом Трамп відомий ще з 2017 року, коли у відповідь на запитання журналіста Fox News Білла О’Райлі, який назвав Путіна "вбивцею", відповів:
"Убивць багато… Ви думаєте, що наша країна така невинна?"
У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, Трамп не назвав це вторгнення незаконним. Його бачення миру виглядало як "угода з нерухомістю" — визнання за Кремлем усіх окупованих територій.
Ба більше, за його адміністрації були згорнуті зусилля Міністерства юстиції та Держдепартаменту з документування воєнних злочинів Росії.
Чи зможе Трамп справді змінити курс — питання відкрите. Шахін попереджає:
"Володимир Путін грає з ним".
Зміна риторики Трампа
Після місяців публічних компліментів Трамп назвав слова Путіна "безглуздими" та відновив постачання зброї Україні. Кілька днів тому Трамп несподівано заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву" щодо війни в Україні.
За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.
"Це шоу Трампа. Він керує автомобілем та повертає на ручному гальмі, коли хоче, аби раптом всі вирішили, що різко змінює шлях", – прокоментував майбутню заяву кореспондент каналу у США Марк Стоун.