'Путін грає з ним': Трамп готовий озброїти Україну за підходом Байдена, - NYT

Хоч риторика Трампа щодо Путіна стала більш різкою, аналітики не впевнені, що це остаточна зміна курсу.

Майже через пів року після інавгурації президент США Дональд Трамп, який обіцяв "війни, які ми завершуємо" та "війни, в які ми ніколи не вступаємо", несподівано перейшов до політики стримування Росії. Його команда готує нові постачання озброєння Києву, а також розглядає новий пакет санкцій проти Кремля. Це сигнал зміненої стратегії, пише The New York Times.

Зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбудеться в Білому домі, може стати першим випробуванням нового курсу. Очікується, що Трамп офіційно оголосить про перекидання американської зброї Києву через союзників у Європі.

"Це бажана зміна риторики", — заявила сенаторка Джин Шахін, провідна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин. — "Здається, він, принаймні у своїх нещодавніх коментарях, усвідомлює, що нарешті це розуміє – Володимир Путін грає з ним. Чи триватиме це дуже довго, – незрозуміло".

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У Білому домі від коментарів утримуються. Прессекретарка Анна Келлі не відповіла прямо, чи позиція Трампа тепер ближча до курсу Байдена, лише зазначивши:

"На відміну від Байдена, президент Трамп зосереджений на зупинці вбивств, і завдяки його лідерству Росія та Україна вперше за багато років ведуть прямі переговори".

Від "у вас немає карт" до поставок зброї

Ще недавно Трамп звинувачував самих українців у російському вторгненні, а під час розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив: "У вас немає карт". Він також схвалював скасування тарифів для Росії, називав Путіна "сильним" і запевняв, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Тепер — інша риторика. Після того як Трамп дізнався, що Пентагон призупинив передачу деякої оборонної допомоги Києву, він особисто наказав її відновити. Це породило в Вашингтоні надії на те, що президент, можливо, нарешті підтримав стратегічний курс Заходу — ізолювати Росію та посилити Україну. Проте аналітики попереджають: реальної зміни стратегії ще немає.

"Зняття паузи, хоча й є важливим першим кроком, лише вивільняє допомогу, яка була дозволена за часів адміністрації Байдена", — зазначив Девід Шимер, колишній директор з питань політики Східної Європи в Раді нацбезпеки.

"Зараз настав час для цієї адміністрації піти далі та прийняти стійку стратегію збільшення військової допомоги Україні, посилення економічного тиску на Росію та спонукання Путіна до участі в змістовних переговорах, щоб припинити цю війну".

Особисті образи та розчарування Путіним

Аналітики припускають, що причина зміни курсу Трампа — не стільки геополітика, скільки особисте розчарування. Раніше Трамп захоплювався "жорсткістю" Путіна, однак сподівався на взаємність.

Натомість російський лідер відмовився реагувати на спроби Трампа вплинути на ситуацію в Україні, що, як вважається, стало "особистою образою" для президента США.

Своїм знаменитим релятивізмом Трамп відомий ще з 2017 року, коли у відповідь на запитання журналіста Fox News Білла О’Райлі, який назвав Путіна "вбивцею", відповів:

"Убивць багато… Ви думаєте, що наша країна така невинна?"

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, Трамп не назвав це вторгнення незаконним. Його бачення миру виглядало як "угода з нерухомістю" — визнання за Кремлем усіх окупованих територій.

Ба більше, за його адміністрації були згорнуті зусилля Міністерства юстиції та Держдепартаменту з документування воєнних злочинів Росії.

Чи зможе Трамп справді змінити курс — питання відкрите. Шахін попереджає:

"Володимир Путін грає з ним".

Зміна риторики Трампа

Після місяців публічних компліментів Трамп назвав слова Путіна "безглуздими" та відновив постачання зброї Україні. Кілька днів тому Трамп несподівано заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву" щодо війни в Україні.

За даними американських ЗМІ, Трамп оголосить у понеділок про новий план з озброєння України, який, як очікується, включатиме наступальну зброю.

"Це шоу Трампа. Він керує автомобілем та повертає на ручному гальмі, коли хоче, аби раптом всі вирішили, що різко змінює шлях", – прокоментував майбутню заяву кореспондент каналу у США Марк Стоун.

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