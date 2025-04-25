Американський лідер упевнений, що поки він сам залишається президентом США, все можливо.

Президент США Дональд Трамп упевнений, що мир між Росією та Україною можливий, якщо російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський будуть при владі. Таку заяву він зробив у розгорнутому інтерв'ю журналу The Time, сфотографувавшись на тлі свого портрета, подарованого Путіним, який намалював кремлівський художник Нікас Сафронов.

"Я думаю, що мир можливий. Ви говорите, якщо Путін залишиться президентом? Я думаю, що за мого президентства це можливо. Якщо президентом буде хтось інший, то шансів немає", - сказав Трамп.

За його словами, російський диктатор здатний піти на мир з Україною. Трамп упевнений, що він єдиний, хто зможе домовитися про це з Путіним.

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"У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до укладення угоди. І я не вірю, що хтось інший зміг би укласти цю угоду", - додав він.

На запитання про те, чи можливий мир, якщо Зеленський буде президентом України, Трамп відповів, що вірить у це, і що можливо про це домовитися.

Крім іншого, американський лідер висловив упевненість у тому, що Україна не вступить до НАТО. Він вважає, що саме прагнення країни опинитися в лавах Північноатлантичного Альянсу "стало причиною початку війни".

"Якби про це не заговорили, було б набагато більше шансів, що вона (війна - УНІАН) не почалася б", - наголосив Трамп.

Що думає Трамп про Крим

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп відповів на запитання про те, кому має дістатися окупований Росією Крим. Американський лідер висловив упевненість у тому, що Крим залишиться з Росією. Відповідаючи на це запитання, він перевів стрілки на колишнього президента США Барака Обаму.

"Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони (українці - УНІАН) його повернути? Вони (росіяни - УНІАН) мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це дав Обама, а не Трамп. Чи забрали б його (Крим - УНІАН.) у мене, як це сталося з Обамою? Ні, цього б не сталося. Якби я був президентом, Крим би не відібрали", - сказав Трамп.

Він додав, що Крим залишиться у складі Росії, і "Зеленський це розуміє, і всі це розуміють".

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