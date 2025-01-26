Трамп натякнув на повернення США у ВООЗ

При цьому він наголосив, що США фінансують ВООЗ більше, ніж Китай, попри значно меншу чисельність населення.

Президент США Дональд Трамп заговорив про скасування рішення про вихід країни із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як повідомляє Politico, про це він заявив, виступаючи на мітингу в Лас-Вегасі.

"Можливо, ми б подумали про те, щоб зробити це знову (повернутися у ВООЗ - УНІАН). Я не знаю", - сказав Трамп, наголосивши, що США фінансують ВООЗ більше, ніж Китай, попри значно меншу чисельність населення.

Вихід США з ВООЗ

Минулого тижня Трамп підписав указ про вихід США з ВООЗ, звинувативши організацію в неправильному управлінні під час пандемії COVID-19 та інших глобальних криз у сфері охорони здоров’я. Це вже друга спроба адміністрації Трампа залишити організацію.

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Рішення США про вихід спричинить значне скорочення фінансування для ВООЗ, що негативно вплине на її здатність оперативно реагувати на спалахи інфекційних захворювань у світі. Як повідомляється в електронному листі, з яким ознайомилося видання, у відповідь на це ВООЗ заморожує набір персоналу та скорочує витрати на відрядження.

Водночас Сполучені Штати можуть втратити доступ до глобальної мережі, яка щороку допомагає визначати склад вакцин проти грипу, що створює ризики для американської системи охорони здоров’я.

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