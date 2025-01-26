Головною проблемою залишається питання, чи буде Україна брати повноцінну участь у цих переговорах і як будуть враховані її інтереси.

Американський президент Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова. ABC News пише, що сторони можуть обговорити низку ключових питань.

Ця ситуація є складною та багатогранною, адже дипломатичні кроки президента Трампа щодо вирішення війни в Україні несуть як потенційні можливості, так і виклики.

Ідея зустрічі або телефонного дзвінка між Трампом і Путіним може бути першим важливим кроком до переговорів. Однак історія показує, що особисті зустрічі з лідером Росії можуть призвести до небезпеки невигідних поступок, особливо якщо інтереси України не будуть належним чином враховані.

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Стратегія Трампа щодо впливу на ОПЕК і світові ціни на нафту може посилити економічний тиск на Росію, оскільки нафтогазові доходи є ключовими для її бюджету. Однак це може зіткнутися з опором не тільки з боку Москви, а й деяких союзників у Перській затоці.

Крім того, Трамп і Путін можуть обговорити ідею відновлення переговорів про контроль над ядерними озброєннями. Вона виглядає конструктивною, але це не вирішує безпосередньої проблеми війни. Крім того, важливо враховувати, що Росія часто використовувала подібні переговори для затягування часу та ослаблення західного тиску.

Включення Китаю у процес переговорів може стати важливим фактором, враховуючи його економічний і політичний вплив на Росію. Проте залежність Китаю від стабільного партнерства з Москвою може обмежити його бажання активно тиснути на Росію.

Головною проблемою залишається питання, чи буде Україна брати повноцінну участь у цих переговорах і як будуть враховані її інтереси. Переговори без представників України ризикують стати спробою "заморозити" конфлікт на умовах, вигідних Кремлю, але неприйнятних для Києва.

Як зазначає видання, поки зрозуміло як Трамп планує включити Україну в переговори, і чи планує залучити її до цього процесу загалом.

Переговори Трампа і Путіна - що варто знати

За даними видання The Washington Post, перед очікуваною телефонною розмовою між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним обидві сторони відстоюють свої позиції. У Москві очікують, що Трамп найближчими днями зв’яжеться з Путіним, однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США та Росією.

На переконання Трампа, низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тому країни ОПЕК і зокрема Саудівська Аравія, один з найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни.

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