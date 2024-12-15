За словами Трампа, під час роботи в консультативній раді Нуньєс залишатиметься генеральним директором Truth Social.

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився із кандидатом на посаду голови Консультативної ради з питань розвідки при президентові. Він номінував свого союзника Девіна Нуньєса – колишнього американського законодавця, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social.

Про це повідомляє Reuters. Як зазначає агентство, Нуньєс очолював Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США протягом частини першого терміну перебування Трампа в Білому домі. За словами Трампа, під час роботи в консультативній раді Нуньєс залишатиметься генеральним директором Truth Social.

"Девін буде спиратися на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежні оцінки ефективності та правомірності діяльності Розвідувального співтовариства США", – написав Трамп.

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Консультативна рада з питань розвідки при президентові – це група в Білому домі, яка пропонує американському лідеру незалежну оцінку ефективності та планування діяльності розвідувальних служб.

Дональд Трамп – ви могли це пропустити

Телеканал NBC повідомляє, що команда обраного на виборах у листопаді президента США Дональда Трампа веде з чинною адміністрацією Білого дому і Україною переговори про завершення війни. Республіканець "має твердий намір закінчити війну в Україні в перший день президентства".

Кількома днями раніше видання The Wall Street Journal писало, що Трамп запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Зазначалося, що майбутній президент США він не підтримує членство України в Організації Північноатлантичного договору. Але при цьому він хоче, щоб після будь-якого припинення бойових дій з'явилася сильна, добре озброєна Україна.

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