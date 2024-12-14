Україна відклала підписання надважливої угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів зі США, щоб дати можливість саме Трампу, а не Джо Байдену, оголосити про угоду.

Українські чиновники роблять усе можливе - від спроб дипломатії до лестощів і навіть підкупу, щоб переманити Дональда Трампа на свій бік у війні з Росією, пише The New York Times.

"Президент України Володимир Зеленський проїхав майже 1500 миль минулими вихідними в надії зустрітися з Трампом у Парижі... Один український законодавець навіть висунув пана Трампа на Нобелівську премію миру", - пише видання.

Як зазначає NYT, Україна також відклала підписання найважливішої угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів зі Сполученими Штатами, щоб дати можливість саме Трампу, а не Джо Байдену, оголосити про це:

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"Україна планувала підписати угоду про співпрацю в галузі видобутку та переробки корисних копалин з адміністрацією Байдена. Але українська влада двічі відкладала підписання, за словами офіційних осіб з обох сторін - сигнал про те, що Київ, можливо, чекає вступу Трампа на посаду, щоб представити угоду як швидку перемогу його адміністрації", - йдеться у статті.

Як пише видання, українські чиновники і бізнесмени намагалися апелювати до прагматичного підходу Трампа, заявляючи, що країна багата на природні ресурси, які могли б підтримати галузі промисловості США:

"Україна має у своєму розпорядженні родовища 20 найважливіших мінералів, як-от кобальт і графіт, із запасами, оцінюваними до 11,5 трильйонів доларів, за даними Horizon Capital. У країні знаходиться третина розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, які можуть становити інтерес для електромобільного бізнесу Ілона Маска, союзника Трампа".

Крім того, команда Зеленського робить ставку на те, що Путін не готовий до переговорів, кажуть аналітики.

"Вони намагаються пояснити Трампу і його людям, що якщо хтось і не хоче вести переговори зараз, то це Путін, а не Зеленський", - сказала Альона Гетманчук, голова київського аналітичного центру New Europe Center. - "Частина української тактики - показати, що вони конструктивні та реалістичні".

Є ознаки, що зусилля України приносять плоди, зазначає NYT. Так, наступного дня після зустрічі із Зеленським, Трамп написав у соціальних мережах, що Зеленський і Україна "хотіли б укласти угоду і зупинити безумство".

Трамп і війна в Україні

Трамп раніше заявляв, що питання завершення війни в Україні є його головним пріоритетом, вона важливіша за ситуацію на Близькому Сході.

Як писало NBC, команда Трампа веде активні переговори з Білим домом і українськими чиновниками щодо пошуку шляхів припинення війни з Росією, оскільки Трамп має твердий намір домогтися припинення вогню в Україні в перший день свого вступу на посаду.

Водночас, як зазначали у FA, без підтримки США армія України, найімовірніше, завалиться до кінця 2026 року, а до 2030 Росія буде готова напасти на НАТО.

Щоб зупинити армію РФ в Європі і перемогти її, США знадобиться додатково витратити на оборону на 808 мільярдів доларів - у 7 разів менше, ніж США витрачають на допомогу Україні.

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