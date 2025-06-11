Президент США каже, що ні в чому не звинувачує свого колишнього радника.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може налагодити стосунки зі своїм колишнім радником, мільярдером Ілоном Маском, але потенційне примирення не є головним пріоритетом. Про це він сказав у розмові з колумністкою The New York Post Мірандою Девайн.

"Послухайте, у мене немає жодних образ. Я був дуже здивований, що це сталося. Він прагнув феноменального законопроєкту... Він просто… Я думаю, що насправді йому дуже шкода, що він це сказав", - цитує видання Трампа.

Також він зазначив, що був розчарований Маском, і додав, що ні в чому його не звинувачує. Коли президента США запитали, чи зможе він колись відновити добрі стосунки з Маском, він припустив, що міг би, але, сказав, спочатку "потрібно навести лад у країні".

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"І моя єдина функція зараз - повернути цю країну на вищий рівень, ніж вона будь-коли була. І я думаю, що ми можемо це зробити", - додав очільник Білого дому.

Конфлікт Трампа з Маском: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, 5 травня Трамп і Маск влаштували публічну сварку. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в мільярдері після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон щодо витрат і податків. Згодом президент США виклав у соцмережі допис, де заявив, що Маск "зʼїхав з глузду". Маск відповів на це лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно".

Також Маск публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна" зі звинуваченнями у педофілії та організації проституції. Про це він робив допис в Х. Проте згодом цей твіт мільярдер раптово видалив, не пояснивши причини.

А вже 11 червня мільрдер заявив, що шкодує про деякі свої дописи про президента Трампа. У соціальній мережі Х Маск написав, що його заяви на платформі, які він робив минулого тижня, "зайшли занадто далеко".

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