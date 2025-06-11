WP: Трамп таємно відправить тисячі нелегалів у в'язницю Гуантанамо, серед них - українці

Сумнозвісна база в Гуантанамо не має потужностей для розміщення такої кількості людей, що може створити нову гуманітарну та політичну кризу.

США планують перемістити тисячі нелегальних мігрантів на скандальну базу на Кубі, не попередивши уряди їхніх країн. Йдеться про сумнозвісний табір в Гуантанамо, пише The Washington Post.

Йдеться про щонайменше 9000 осіб — зокрема, громадян України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Литви, Польщі та інших країн, включаючи Гаїті.

Як стверджують джерела WP серед американських посадовців, Вашингтон не планує повідомляти уряди союзних держав про переміщення їхніх громадян на територію військової бази, що асоціюється з жорстоким поводженням і довготривалим утриманням без суду після 11 вересня 2001 року.

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Медичне обстеження вже призначене для тисяч мігрантів — щоб визначити їхню придатність до транспортування. База в Гуантанамо нині не має потужностей для розміщення такої кількості людей, що може створити нову гуманітарну та політичну кризу.

За даними видання, це перше подібне рішення після того, як адміністрація Трампа від початку 2025 року вже направила на Гуантанамо кілька сотень осіб. План викликає занепокоєння серед правозахисників і дипломатичних кіл.

Що відомо про в'язницю Гуантанамо

В’язниця в Гуантанамо (Guantánamo Bay detention camp) — це американський військовий об’єкт, розташований на території військово-морської бази США на Кубі. Вона стала символом позасудового ув’язнення, катувань і порушення прав людини у XXI столітті.

Тюрму відкрили в січні 2002 року після терактів 11 вересня. Сюди почали доправляти підозрюваних у тероризмі з усього світу, часто без суду й слідства. На піку своєї роботи там утримували до 780 осіб. Багато хто з них роками не мав жодних юридичних гарантій чи пред’явлених звинувачень.

Гуантанамо критикували міжнародні правозахисники, ООН та навіть американські політики. Колишні в’язні повідомляли про жорстокі допити, тортури, тримання в ізоляції, психологічний тиск. Попри обіцянки закрити в’язницю, зокрема від Барака Обами, вона продовжує діяти.

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