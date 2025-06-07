Маск видалив твіт про причетність Трампа до справи Епштейна

Публікація раптом зникла з акаунту мільярдера без пояснення причин.

Мільярдер Ілон Маск публічно заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у "файлах Епштейна" зі звинуваченнями у педофілії та організації проституції.

"Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють. Гарного дня, DJT!", - заявив Маск в соцмережі Х у четвер, 5 червня.

Втім, станом на суботу, 7 червня, твіт мільярдера раптово зникнув. Маск не пояснив причини видалення цієї публікації.

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Справа Джеффрі Епштейна — що потрібно знати

Джеффрі Епштейн був американським фінансистом, якого звинувачували у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. Його арештували в 2019 році, але вже за місяць він був знайдений мертвим у камері — офіційно від самогубства, хоча обставини викликали багато підозр.

Ключовою фігурою справи також стала Джилейн Максвелл — його помічниця, яку у 2021 році засудили до 20 років ув’язнення за співучасть. Розслідування викрило зв’язки Епштейна з низкою впливових осіб, серед яких Дональд Трамп, Білл Клінтон і принц Ендрю, хоча жодному з них не висунуто офіційних обвинувачень.

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