Президент США різко змінив риторику щодо Індії, звинувативши її у фінансуванні російської війни проти України та оголосивши про запровадження тарифів.

Президент США Дональд Трамп несподівано зробив Індію однією з головних цілей своєї політики стримування Росії. Прагнучи тиску на Кремль у контексті війни проти України, він різко розкритикував Нью-Делі за тісні зв’язки з Москвою та анонсував нові економічні обмеження.

Як повідомляє Bloomberg, зміна риторики Трампа щодо Індії "приголомшує". Минулого тижня американський лідер заявив, що Індія та Росія "можуть разом знищити свої мертві економіки" — ця заява стала поворотним моментом у відносинах між країнами, які США довгий час намагалися розвивати, бачачи в Індії баланс до зростаючої потуги Китаю.

"Цей випад ознаменував собою приголомшливу зміну тону для США, які роками ігнорували тісні історичні зв’язки Індії з Росією, прагнучи залучити цю країну як противагу Китаю в Азії", — пише Bloomberg.

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"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають свою власну цінність і не повинні розглядатися через призму третьої країни", — відповів представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал, підтвердивши, що стратегічне партнерство з Москвою залишається незмінним.

Водночас Трамп заявив, що Індія нібито зупинила закупівлю російської нафти, однак New York Times, посилаючись на джерела в уряді, спростувала цю інформацію: Нью-Делі продовжить купувати енергоносії в РФ, попри погрози санкціями.

Окрім дипломатичного тиску, Трамп також озвучив економічні заходи: з 1 серпня США вводять 25% тариф на імпорт індійських товарів. У дописі в Truth Social він також згадав про можливий штраф, назвавши закупівлю зброї та нафти в Росії неприйнятною, з огляду на загибель людей в Україні.

Очікується, що наприкінці серпня американська делегація відвідає Індію для переговорів щодо торговельної угоди — попри жорсткі заяви, Вашингтон поки не розриває контактів із Нью-Делі.

США та Індія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України шляхом закупівлі нафти у Москви.

Напередодні Трамп обіцяв покарати Індію за високі мита та торгівлю з Росією. Він пригрозив з 1 серпня ввести мита в розмірі 25% для цієї країни, а також додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії. За даними Bloomberg, ці мита руйнують надії Нью-Делі на преференційний режим щодо своїх регіональних партнерів.

Також Трамп заявляв, що він дізнався, що нібито Індія має намір припинити закуповувати нафту в Росії. Втім, The New York Times повідомило, що Індія не збирається відмовлятися від російської нафти, попри погрози Трампа.

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