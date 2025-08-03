Хоча Росія теж входить до ОПЕК+, ймовірно, саме її нафта незабаром стане нікому не потрібною.

На тлі очікувань нових обмежень для російської нафти міждержавний картель ОПЕК+ домовився про збільшення видобутку на 547 000 барелів щодоби, починаючи з вересня. Про це повідомляє Reuters.

Вісім членів ОПЕК+ провели коротку віртуальну зустріч на тлі вимог США до Індії припинити закупівлі російської нафти, експорт якої фінансує російську агресію проти України. Однак причинами свого рішення про збільшення видобутку картель назвав "здорову" світову економіку (тобто великий попит на нафту) та низький рівень запасів чорного золота.

Разом з тим ціни на нафту залишаються дещо підвищеними, навіть попри збільшення видобутку ОПЕК+. Торги нафтою еталонної марки Brent у п'ятницю закрилася на позначці близько 70 доларів за барель, що значно вище квітневого мінімуму у 58 доларів.

Відео дня

"Враховуючи досить високі ціни на нафту близько 70 доларів, це вселяє певну впевненість ОПЕК+ щодо фундаментальних показників ринку", – сказала Амріта Сен, співзасновниця Energy Aspects, додавши, що структура ринку також вказує на обмежений запас.

За словами інсайдерів, 7 вересня може відбутися нова зустріч ОПЕК+, під час якої поточні квоти на видобуток можуть переглянути. Ймовірно, знову в бік збільшення видобутку.

Як зазначає Reuters, картель почав нарощувати видобуток нафти у квітні, відмовившись від багаторічної стратегії на скорочення.

"Поки що ринок дуже добре справлявся із поглинанням цих додаткових барелів, зокрема завдяки активному накопиченню запасів у Китаї. Тепер усі погляди будуть зосереджені на рішенні Трампа щодо Росії наступної п’ятниці", – сказав експерт ринку Джованні Стауново.

Ситуація на ринку нафти: останні новини

Як писав УНІАН, останніми днями головна інтрига точиться довкола планів Індії щодо закупівель російської нафти. За словами президента США Дональда Трампа, Індія начебто вже припинила закупівлю російських вуглеводнів, аби не потрапити під вторинні санкції, якими погрожує американський лідер.

Про те саме позавчора писав Bloomberg. Начебто Індія відмовилася прийняти танкери, які вже стоять з російською нафтою біля її берегів.

Однак вже сьогодні Bloomberg написав дещо інше. За його даними, на рівні уряду Індії немає рішення заборонити імпорт російської нафти. Начебто рішення залишили на розсуд самих нафтопереробних заводів.

Вас також можуть зацікавити новини: