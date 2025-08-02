Чиновники Білого дому дали зрозуміти індійським колегам, що президент США налаштований серйозно.

Президент США Дональд Трамп, який фактично заявив про готовність до ядерної війни з РФ, прокоментував купівлю Індією російської нафти. Він стверджує, що ця країна припинить купувати нафту в Росії, щоб укласти торговельну угоду зі США.

"Наскільки я розумію, Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Ось що я чув. Не знаю, вірно це чи ні", - сказав він.

Чиновники Білого дому дали зрозуміти індійським колегам, що Трамп налаштований серйозно, погрожуючи другій найбільшій економіці Азії гігантськими митами за купівлю енергоносіїв у Росії, повідомляє СNN з посиланням на джерела в американській адміністрації.

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За їхніми словами, погрози Трампа встановити тарифи до 100% на індійські товари за те, що Нью-Делі "постачає військову машину Кремля, скуповуючи майже половину всього нафтового експорту РФ, не є переговорною тактикою".

Якщо Індія припинить закупівлі, російським компаніям доведеться зберігати нафту на танкерах, платити додаткові гроші за доставку і пропонувати новим покупцям значні знижки, наводить Reuters думку трейдерів.

За даними LSEG, Індія закуповує всі сорти і марки російської нафти, включно з нафтою марки Urals із західних портів, нафтою марки ESPO і Sokol з Тихого океану, а також деякими марками з Арктики. Якщо Індія припинить закупівлі, найбільше постраждає нафта марки Urals.

Погрози США в бік Індії

Напередодні Трамп повідомив, що введе 25-відсоткові мита для Індії, з якою до цього вів напружені торговельні переговори. Він також пригрозив "штрафами" за співпрацю з Москвою, зокрема військову, а потім заявив, що йому "начхати", якщо Росія та Індія разом потоплять свої "мертві економіки".

Повідомлялося, що індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту протягом останнього тижня, оскільки знижки цього місяця зменшилися.

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