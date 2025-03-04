У Трампа хотіли показати, що налаштовані посадити Україну за стіл переговорів, каже представник американської адміністрації.

Із рішенням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про призупинення допомоги України погодилися всі його головні радники. Про це високопоставлений представник адміністрації заявив у коментарі The Wall Street Journal.

За даними видання, Трамп був розлючений словами українського президента Володимира Зеленського про те, що до завершення війни ще дуже далеко. На цьому тлі американський лідер "відчув необхідність показати, що він серйозно налаштований на те, щоб посадити Україну за стіл мирних переговорів".

"Українці не думали, що ми серйозно налаштовані. Ми повинні були зробити демонстрацію", – заявив американський чиновник.

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За словами співрозмовника, Трамп буде вирішувати, як саме Україна повинна показати свою "серйозну налаштованість" на мирні переговори. Водночас поки неясно, чи буде достатньо підписання угоди про корисні копалини для відновлення поставок озброєнь.

Підтримують дії Трампа не всі республіканці. Так Дон Бейкон зі штату Небраска наголосив, що Штати мають бути на "хороші стороні":

"Шкода, що Іран, Північна Корея і Китай не припиняють свою військову допомогу і економічну підтримку. Є загарбник і жертва, є демократія і диктатура, є країна, яка хоче бути частиною Заходу, і країна, яка ненавидить Захід. Ми повинні бути однозначно на хорошій стороні".

Своєю чергою, республіканка Мері Міллер підтримує рішення Трампа.

"Якщо Зеленський хоче продовжувати вести нескінченну війну, нехай робить це сам. США більше не братимуть участі в цьому конфлікті, який призвів до загибелі тисяч людей. Настав час для миру!" – заявила вона.

Аналітики ж кажуть, що припинення поставок американської зброї Україні послабить її спроможність протистояти російським атакам. Західні чиновники – нинішні і колишні – стверджують, що без нової допомоги з боку США Україні вистачить зброї для ведення війни в нинішньому темпі приблизно до середини поточного року.

Припинення військової допомоги США Україні

Видання Bloomberg повідомило, що Трамп зупинив поставки всієї військової допомоги Україні. Йдеться й про ту зброю, яка вже перебуває в дорозі.

Рішення про припинення допомоги Україні згодом підтвердили і в Білому домі. CNN писало, що пауза поширюватиметься на все військове обладнання, яке ще не перебуває на території України.

У МЗС Польщі також підтвердили, що Сполучені Штати Америки призупинили допомогу для України. Примітно, що рішення було ухвалено без обговорення з НАТО чи країнами-учасницями "Рамштайну".

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