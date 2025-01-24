'Це сталося за Обами': Трамп заявив, що РФ вкрала у США проєкт гіперзвукової ракети

За словами американського президента, хтось з адміністрації Обами "злив" секретні документи росіянам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вкрала у Сполучених Штатів плану створення гіперзвукової ракети.

Під час інтерв'ю Fox News американський лідер повідомив, що це нібито сталося за часів президентства Барака Обами. Хтось "злив" секретну інформацію росіянам.

"Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт… Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато вкрали і в Байдена, ми також про це почуємо", – заявив Трамп.

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Водночас він пообіцяв, що США матимуть надгіперзвукові ракети. Їхній запуск, за словами Трампа, станеться "доволі скоро".

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Раніше Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції щодо Російської Федерації. Вашингтон готовий піти на цей крок, якщо Москва не погодиться припинити війну в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп найближчими днями зв'яжеться з Путіним, однак російські чиновники зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США і Росією.

За даними ЗМІ, нещодавні погрозиТрампа посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити Володимира Путіна до перемовин щодо України, були зустрінуті російською стороною досить байдуже.

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