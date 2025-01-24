Москва вважає, що у неї є ресурси і сили, щоб продовжувати боротьбу.

Нещодавні погрози президента США Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити Володимира Путіна до перемовин щодо України, були зустрінуті російською стороною досить байдуже.

Як пише The Wall Street Journal, у найближчого оточення Путіна є підстави вважати погрози Трампа порожніми. Хоча війна виснажила ресурси і робочу силу країни, Кремль вважає, що успішно протистояв санкціям і що Москва здатна витримати як мінімум ще один рік конфлікту. І хоча Росія втрачає гроші та людей, аналітики кажуть, що в неї ще достатньо і того, і іншого, щоб продовжувати битися і мати перевагу.

Як зазначає WSJ, оскільки ще один пакет допомоги США для України знято з порядку денного, попередження Трампа надто мале, щоб змусити Росію змінити основні вимоги, серед яких - фактичне визнання захоплених територій, припинення зв'язків НАТО-Україна та значне скорочення українських збройних сил.

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"Скоріше, Кремль схильний розглядати заяву Трампа в Truth Social як позерство перед будь-якими переговорами, а не як частину самих переговорів, і все ще чекає на суттєвішу ініціативу від Вашингтона", - ідеться в статті.

Як зазначають аналітики, Путін прагне до саміту з Трампом, на якому два лідери могли б обговорити врегулювання, прийнятне для Москви, виключивши участь українського керівництва.

Путін готовий до будь-якого сценарію

На думку експертів, Путін, найімовірніше, сприйме останнє попередження Трампа як не більше ніж виверт нового президента США, щоб зміцнити свою базу і продемонструвати жорстку позицію, яку він обіцяв щодо супротивників США.

"Путін розглядає ці заяви як частину політичної гри. Він не сприймає їх всерйоз. Він готовий до будь-якого сценарію і не має ілюзій, що угода буде швидко досягнута", - сказала політолог із Парижа Тетяна Станова.

Вона стверджує, що напруга в економіці Росії, хоча і турбує Путіна, не матиме істотного впливу на його розрахунки щодо України.

На її думку, Путіна в ідеалі влаштувала б широкомасштабна геополітична угода, подібна до тієї, про яку домовилися в Ялті лідери Великої Британії, США і Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни, і яка провіщала повоєнну реорганізацію Східної Європи в радянську і західну сфери впливу.

Водночас Трамп уже визнав, що для закінчення війни може знадобитися набагато більше часу, ніж він припускав під час передвиборчої кампанії. Політичні аналітики припускають, що погроза Трампа новими санкціями відображає його розуміння того, що угода може зайняти деякий час, а також може віддалити Росію від столу переговорів, зазначає WSJ.

Трамп і Путін - новини

Раніше Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції щодо Російської Федерації. Вашингтон готовий піти на цей крок, якщо Москва не погодиться припинити війну в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп найближчими днями зв'яжеться з Путіним, однак російські чиновники зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США і Росією.

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