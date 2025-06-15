Росія має достатні спроможності, щоб оскаржити статтю 5 НАТО.

У Європі визнають, що не готові до ведення війни з активним використанням безпілотників, яка зараз триває в Україні. Про це заявив у коментарі "Радіо Свобода" фінський генерал у відставці Пекка Товері.

"Європейські армії розуміють, що не навчені для війни, яку ми бачимо зараз в Україні. Їм потрібен час, щоб навчити свої сили використовувати безпілотники і захистити себе від атак БПЛА", – зазначив генерал.

Водночас він сподівається, що Європа не планує вести подібну війну такого роду. За його словами "це було б безглуздо", адже ще з часів Другої світової війни військова міць Заходу базувалася на авіації.

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"Повітряні сили знищують матеріально-технічне забезпечення, структуру командування, транспортну систему [противника]. А потім надсилаються свої механізовані сили, які вбивають решту, яка не має підтримки, розвідки, вогневої потужності", – зазначає він, наголошуючи, що Європі "доведеться вести власну війну і використовувати власні сили".

Він також зауважив, що хоча Росія не має достатньої військової сили, щоб кинути виклик НАТО серйозно, однак має достатні спроможності, щоб оскаржити статтю 5.

"Так званий Нарвський сценарій (Нарва – місто в Естонії на кордоні з РФ): забрати невелику частину меншої країни НАТО, стверджуючи, що вони тут лише для того, щоб захистити свій російський народ від геноциду чи чого завгодно, а потім погрожувати ядерною зброєю. Це можливо. Це Балтика, Шпіцберген та інші вразливі території, де вони можуть спробувати щось подібне", – пояснив Товері.

Росія і НАТО

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко зазначав, що Росія, ймовірно, накопичує військові резерви, але робить це не для використання в Україні, і можливо, може готувати удар по країнах Балтії.

А видання The Economist зауважувало, що Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни Росії, тому що для цього росіяни мають кілька зручних передумов.

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