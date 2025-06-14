Адмірал зауважив, що йдеться про фактор швидкості, де Альянс значно програє симетричним противникам.

НАТО потребує глибокої модернізації, аби стати справжньою бойовою силою XXI століття. Про це в інтерв’ю Business Insider заявив адмірал П’єр Вандьє, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО з питань трансформації.

За його словами, Альянсу потрібно надолужити втрачене, готуючись до симетричного конфлікту проти рівного за силою супротивника.

"Ми забули всі головні принципи симетричної війни, тому саме тут нам потрібно реінвестувати", - визнав Вандьє у своєму офісі в Норфолку (США).

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Після десятиліть занепаду оборонної промисловості, її модернізація виявилась надзвичайно складною. За словами адмірала, виробництво сучасних військових платформ — від кораблів до літаків і ракет — займає роки. Наприклад, цикл виробництва одного F-35 триває близько 18 місяців.

Наслідки війни в Україні

Російське вторгнення в Україну у 2022 році стало сигналом тривоги для НАТО. Країни, що межують з Росією — зокрема на східному та північному флангах — різко наростили оборонні витрати та посилили захист. Водночас Вандьє наголосив, що темпи недостатні:

"Це питання швидкості. Якщо бойові дії почнуться до того, як НАТО буде готове, у нас виникнуть серйозні проблеми".

Попри зростання фінансування, шлях від обіцянок до реальних поставок зброї довгий і повільний. Вандьє підкреслює: потрібно не лише більше коштів, а й політична воля та стратегічне мислення для трансформації Альянсу в ефективну військову силу, здатну відповісти на виклики великої війни.

Ризик війни Росії проти НАТО

Ризик прямого збройного конфлікту між Росією та НАТО зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Західні уряди занепокоєні, що у разі успіху в Україні Кремль може піти далі — зокрема, на країни Балтії, Польщу чи Фінляндію, які входять до Альянсу.

НАТО розглядає Росію як головну воєнну загрозу. У відповідь на її агресію країни-члени:

різко збільшили витрати на оборону;

посилили східний фланг (особливо в Балтії);

нарощують військову присутність і боєготовність.

Паралельно з цим ведеться модернізація Альянсу, однак, за словами високопосадовців, НАТО все ще не готове до повномасштабної війни — особливо в умовах швидкої ескалації. Ризик полягає не лише у військовій перевазі, а й у здатності швидко реагувати на потенційний напад.

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